Самая крупная в Дубне муниципальная УК включила отопление в 90% домов

Самая крупная управляющая компания в Дубне — муниципальная — подключила к теплу более 90% домов, которые обслуживает, передает пресс-служба администрации городского округа.

Две аварийные бригады МБУ «ЖКУ» и диспетчеры работают без отдыха уже несколько дней. Подключение тепла — приоритетная задача, процесс сложный и трудоемкий. Чтобы открыть задвижки в одном доме и пустить в систему отопления горячую воду, в среднем требуется 20-30 минут. На обслуживании муниципальной управляющей компании в Дубне находятся 170 многоквартирных домов.

Обычно подключение к теплу жилого фонда происходит дней за 5-6. В этом году работы ведутся в оперативном режиме. Уже тепло в детских садах, школах и других социальных учреждениях.

Диспетчеры принимают заявки от жителей домов, подключенных к отоплению, если в их в квартирах по-прежнему холодно. Специалистам аварийных бригад предстоит ликвидировать воздушные пробки и наладить подачу теплоносителя в каждую квартиру. Этим они планируют заняться после того, как откроют все задвижки в тепловых пунктах в домах.

«Муниципальная управляющая компания уже подключила к теплу более 90% домов своего жилищного фонда. В ближайшее время эта работа завершится. Поставил задачу всем частным управляющим компаниям ускорится и до 1 октября дать тепло в каждый дом, а также оперативно реагировать на запросы жителей в случае возникновения неполадок», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.