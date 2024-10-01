С жителями ряда городов Подмосковья обсудили, как проходит капремонт в их домах

На минувшей неделе руководители проектов центра управления проектами (ЦУП) фонда капитального ремонта Московской области посетили города и районы региона для проверки хода работ, а также — встречи с жителями и представителями администраций. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В ходе комиссионного выезда специалисты посетили следующие населенные пункты:

Подольск (микрорайон Климовск),

Одинцово

Раменское,

Дубна,

Люберцы,

Балашиха,

Ступино,

Жуковский,

Видное,

Королев.

Обсудить вопросы капитального ремонта дома жители могут с ответственными руководителями проектов ЦУП фонда не только в рамках выездных мероприятий, но и связавшись с ними по телефону. Их номера размещены на информационной табличке на доме или на официальном сайте фонда в разделе «О Фонде».

«Выездные мероприятия позволяют не только контролировать ход капитального ремонта, но и поддерживать связь с жителями. Открытость и доступность руководителей проектов Фонда капремонта позволяет нам использовать обратную связь для улучшения реализации программы, а соответственно — развития всего региона», — подчеркнул министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Посмотреть, включен ли ваш дом в программу капитального ремонта, а также сроки реализации программы по конкретным объектам, можно на интерактивной карте фонда.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.