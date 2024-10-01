С жителями ряда городов Подмосковья обсудили, как проходит капремонт в их домах
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
На минувшей неделе руководители проектов центра управления проектами (ЦУП) фонда капитального ремонта Московской области посетили города и районы региона для проверки хода работ, а также — встречи с жителями и представителями администраций. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
В ходе комиссионного выезда специалисты посетили следующие населенные пункты:
- Подольск (микрорайон Климовск),
- Одинцово
- Раменское,
- Дубна,
- Люберцы,
- Балашиха,
- Ступино,
- Жуковский,
- Видное,
- Королев.
Обсудить вопросы капитального ремонта дома жители могут с ответственными руководителями проектов ЦУП фонда не только в рамках выездных мероприятий, но и связавшись с ними по телефону. Их номера размещены на информационной табличке на доме или на официальном сайте фонда в разделе «О Фонде».
«Выездные мероприятия позволяют не только контролировать ход капитального ремонта, но и поддерживать связь с жителями. Открытость и доступность руководителей проектов Фонда капремонта позволяет нам использовать обратную связь для улучшения реализации программы, а соответственно — развития всего региона», — подчеркнул министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.
Посмотреть, включен ли ваш дом в программу капитального ремонта, а также сроки реализации программы по конкретным объектам, можно на интерактивной карте фонда.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.