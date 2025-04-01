С сентября 2025 года в России упростят оформление договоров на вывоз ТКО

В России пересмотрели процедуру оформления соглашений с организациями, занимающимися вывозом и утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионах. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

С начала сентября 2025 года в силу вступят обновленные требования, регулирующие процесс заключения контрактов с региональными операторами, ответственными за работу с ТКО. Новые нормы, зафиксированные в Постановлении Правительства РФ № 293, датированном 7 марта 2025 года, направлены на упрощение, ускорение и дебюрократизацию этого процесса. Одним из разработчиков документа выступила организация «Российский экологический оператор».

«Внедрение обновленных правил позволит стандартизировать подходы к управлению отходами по всей стране. Ожидается повышение качества услуг, снижение количества спорных ситуаций и формирование понятных принципов взаимодействия между всеми участниками процесса. Для достижения этого мы отказываемся от излишней бюрократии, внедряем современные цифровые решения и предоставляем потребителям надежные гарантии. Например, теперь оформить соглашение на вывоз ТКО можно будет через интернет. Также предусматриваются условия оплаты, включающие возможность получения скидки за несвоевременное выполнение оператором своих обязательств», — отметили представители пресс-службы РЭО.

Уменьшение сроков и упрощение формальностей

Согласно новым правилам, региональные операторы обязаны оперативно рассматривать поступающие запросы на заключение договоров. Предельный срок рассмотрения документации теперь составляет 10 рабочих дней. Если оператор не предоставляет ответ в указанный период, договор автоматически считается заключенным на 16-й рабочий день на условиях типового соглашения.

Внедрение цифровых технологий

Новые нормы предусматривают широкое использование электронного документооборота. Потребители смогут подавать заявки и подписывать соглашения в электронном виде через официальные сайты региональных операторов. При этом все стандартные формы соглашений и актуальные тарифы должны быть доступны для ознакомления на онлайн-платформах операторов, что обеспечит необходимую открытость.

Повышение ответственности операторов

В новых правилах особое внимание уделено контролю за качеством оказываемых услуг. Весь транспорт, используемый для вывоза ТКО, в обязательном порядке оснащается системами GPS-мониторинга. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать соблюдение графиков вывоза отходов. В случае нарушения установленных сроков потребители имеют право на компенсацию в размере 3,3% от стоимости услуги за каждый день задержки.

Порядок заключения договоров для разных категорий потребителей

В многоквартирных домах договоры с региональными операторами заключают управляющие компании, ТСЖ или жилищные кооперативы. Владельцы частных домов могут заключать соглашения как напрямую, так и через уполномоченные организации. Коммерческие предприятия и организации заключают соглашения напрямую или через арендодателей, если это предусмотрено условиями договора аренды.

Гарантии предоставления услуг

Даже при отсутствии официально оформленного соглашения региональный оператор обязан обеспечивать вывоз отходов. В таких случаях оплата производится на основе утвержденных нормативов накопления ТКО. Тем не менее, РЭО рекомендует своевременно заключать соглашения во избежание возможных разногласий.

С полным текстом Постановления Правительства РФ № 293 от 7 марта 2025 года можно ознакомиться на официальном веб-портале правовой информации.