С должников за вывоз ТКО в Подмосковье взыскали 32 млн рублей в 2024 году

Региональные операторы Подмосковья продолжают работу по взысканию долгов за оплату коммунальной услуги «Обращение с ТКО», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Для взыскания задолженности региональные операторы вынуждены обращаться в суд. При этом с должника взыскиваются начисленные пени и судебные расходы. В том числе судебные пошлины, которые оплатил регоператор при подаче заявления.

«С начала 2024 года мировыми судами в пользу регоператора Чеховского кластера вынесено более 8 тыс. судебных приказов на сумму более 76 млн рублей. Из них с жителей многоквартирных домов и индивидуальных жилых строений уже взыскано 32 млн рублей через службу судебных приставов и банки», — отметил гендиректор «МСК-НТ» Вадим Бамбозов.

Для исполнения решения суда приставы вправе:

взыскать деньги с банковских счетов должника, либо с продажи автомобиля или квартиры;

арестовать и изъять имущество;

ограничить выезд за границу;

объявить должника в розыск.

Рост взыскиваемых через суд судебных издержек вырос в 10 раз. Госпошлина также увеличилась с 400 до 4000 рублей.

Своевременная оплата коммунальных платежей — долг каждого жителя. Необходимо вносить плату за коммунальную услугу «Обращение с ТКО» до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.