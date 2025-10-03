сегодня в 11:08

С долгами дороже: как не переплачивать за коммуналку

Долги за ЖКУ могут увеличить семейные расходы за счет пеней, приостановки выплаты льгот и субсидий, передает пресс-служба МосОблЕИРЦ.

Кто должен платить за ЖКУ. Обязанность по оплате предусмотрена для всех проживающих в жилом помещении — собственников, совершеннолетних членов их семей и нанимателей жилья. После вынесения судебных решений взыскание задолженностей может затронуть всех зарегистрированных жильцов.

Напоминания от МосОблЕИРЦ. Чтобы долг не накапливался, МосОблЕИРЦ рассылает смс-уведомления, электронные письма и долговые квитанции. Если к моменту получения напоминания долг уже погашен — уведомление можно проигнорировать.

Если начисления вызывают вопросы, проконсультировать можно в любом клиентском офисе МосОблЕИРЦ, по телефону 8 499 444 01 00 или направив обращение через личный кабинет.

Возможности для должников. Тем, кто оказался в трудной ситуации, доступна рассрочка платежа. Соглашение о постепенном погашении задолженности можно заключить в управляющей или ресурсоснабжающей организации.

Платить вовремя — выгодно. Срок оплаты указан в квитанции МосОблЕИРЦ. Как правило, это 10 число месяца, следующего за расчетным.

Без комиссии оплатить коммунальные услуги можно через СБП:

• на сайте МосОблЕИРЦ по кнопке моментальной оплаты (без регистрации)

• в личном кабинете или приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн

• в клиентских офисах МосОблЕИРЦ

• электронные счета — из электронной почты.

Оплата также принимается в отделениях, терминалах и онлайн-сервисах банков.

В октябре при оплате счетов МосОблЕИРЦ можно получить кешбэк 3% и шанс выиграть 3999 рублей. Подробнее об акциях — на сайте расчетного центра.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области с 2024 по 2027 год планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.