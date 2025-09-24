С 23 сентября запускается тепло в здания соцучреждений округа Пушкинский

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов принял участие в еженедельном совещании под председательством губернатора региона Андрея Воробьева. Основной темой совещания стал пробный запуск отопления в Подмосковье. Что касается округа Пушкинский, с 15 сентября 27 ресурсоснабжающих организаций проводят работы на 130 котельных нашего округа, сообщила пресс-служба администрации городского округа

«В летний период по всем объектам были проведены профилактические работы — пробный запуск тепла также направлен на предупреждение технологических сбоев в период начала отопительного сезона. Работа ведется в графике. Уже завершили проверку на 99 котельных», — рассказал Максим Красноцветов.

С сегодняшнего дня, 23 сентября, поэтапно запускается тепло в здания социальных учреждений, а с 29 — в многоквартирные дома.

На совещании также обсуждались вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами. Власти региона и муниципалитетов активно работают над формированием культуры ответственного отношения к мусору. В Подмосковье внедрена система автоматизации, позволяющая фиксировать нарушения с помощью видеокамер и направлять протоколы владельцам транспортных средств.

Отдельное внимание было уделено теме здравоохранения и вакцинации. Максим Красноцветов сообщил, что в Пушкинском округе продолжается сезонная вакцинация от гриппа и пневмококка. Прививки уже получили более 103 тысяч человек. Вакцинация проводится бесплатно во всех медицинских учреждениях округа. Кроме того, по субботам мобильные бригады работают в торговых центрах «Акварель» и «Глобус» с 10:00 до 14:00, а по понедельникам — в комплексном центре социального обслуживания «Пушкинский» с 9:00 до 13:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.