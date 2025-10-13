С 2026 года крайний срок оплаты ЖКХ в России перенесут на 15-е число

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу изменение сроков оплаты жилищно-коммунальных услуг — крайней датой станет 15-е число каждого месяца вместо действующих 10-х чисел.

Как пояснил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев в интервью агентству «Прайм», нововведение создаст единый стандарт для всех регионов и избавит добросовестных плательщиков от штрафов из-за несовпадения графиков получения зарплаты и оплаты ЖКХ.

Также с марта 2026 года изменится срок предоставления квитанций — до 5-го числа месяца вместо 1-го. Это даст жителям больше времени на проверку и пересчет платежей.

Эксперт отметил, что существующие договоры управления многоквартирными домами сохранят силу, поскольку закон обратной силы не имеет. Реформа направлена на снижение административной нагрузки как на граждан, так и на управляющие компании.