С 1 сентября регионы будут вносить все данные о ТКО в цифровую систему

С 1 сентября 2025 года субъекты РФ обязаны передавать в федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО) сведения о труднодоступных территориях и перегрузочных станциях. Срок предоставления информации — 10 рабочих дней с момента ее включения в территориальные схемы. В разработке соответствующих поправок участвовали эксперты Российского экологического оператора, сообщила пресс-служба РЭО.

«Согласно новым требованиям, во ФГИС УТКО будет содержаться информация о труднодоступных территориях, перегрузочных станциях, объектах утилизации путем производства искусственных грунтов из органической части ТКО. В системе также будет размещаться оперативная информация о ходе создания инфраструктуры по обращению с ТКО. Это важный шаг к выполнению национальных целей по снижению доли захоронения отходов и развитию экономики замкнутого цикла», — отметили в пресс-службе РЭО.

Поправки внесены в приказ Минприроды России от 26 декабря 2022 года № 919 «Об установлении состава, сроков и периодичности размещения информации в федеральной государственной информационной системе учета твердых коммунальных отходов субъектами, размещающими информацию в данной системе».

Документ вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года. Ознакомиться с его полным текстом можно по указанной ссылке.

ППК «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Основная миссия РЭО — создание в России комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В его рамках поставлена цель по развитию экономики замкнутого цикла, которая к 2030 году должна обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение их захоронения до 50% и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.