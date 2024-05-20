С 1 июня в Ленинском округе начинают плановые отключения горячего водоснабжения

В Ленинском городском округе с 1 июня 2024 года стартуют плановые отключения горячего водоснабжения в многоквартирных домах. Специалисты коммунальных служб проведут модернизацию оборудования на котельных, проверят состояние трубопроводов. Отключения горячей воды пройдут последовательно на всех территориях муниципалитета и займут от 4 до 14 дней. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«В первый день лета начнем ежегодное плановое отключение горячего водоснабжения в жилых домах. Это необходимо для проведения профилактических работ в котельных, снабжающих город теплом и их бесперебойного функционирования весь отопительный период», — сказал Станислав Каторов.

Полный график отключения горячей воды в Ленинском городском округе размещен на официальном сайте администрации.

Кроме того, узнать, когда в доме не будет горячей воды также можно через портал «Добродел». Для удобства жителей на портале работает сервис по сезонным отключениям горячей воды. Для того, чтобы оформить подписку на сервис по отключению горячей воды, нужно перейти в раздел «Отключение горячей воды» на портале, ввести адрес дома и подписаться на получение уведомлений. Информацию об отключении ГВС можно получить по номеру горячей линии Министерства энергетики Московской области 8(499)455-54-15. Ежедневно с 08:00 до 22:00 можно обратиться на линию и получить оперативную информацию о причинах отсутствия услуги и о сроках проведения ремонтных работ. Еще один способ — обратиться в свою управляющую компанию, телефон которой размещен на информационных стендах в подъездах многоквартирных домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.