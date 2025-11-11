С 1 декабря кузбасским учителям и воспитателям придется платить за свет

Для педагогов в Кузбассе введут лимиты на ежемесячное потребление электроэнергии

С 1 декабря 2025 года в Кемеровской области начнет действовать новая система, определяющая допустимые объемы бесплатного использования электроэнергии для педагогов, проживающих и работающих в сельской местности. Об этом сообщили представители регионального парламента 11 ноября в своих аккаунтах в социальных сетях, пояснив, что соответствующие изменения в законодательстве были приняты, передает Сiбдепо .

Данные нововведения затронут 12 598 человек в регионе, включая воспитателей, учителей музыки и рисования, а также пенсионеров с большим трудовым стажем. Если ранее они могли вообще не платить за свет, то теперь для них будут установлены определенные лимиты, соответствующие норме ежемесячного потребления электроэнергии.

Для квартир ограничение составит 400 кВт/ч, для частных домов — 600 кВт/ч, а для домов, оборудованных электрическим отоплением, — 1950 кВт/ч в месяц. Электроэнергия, потребленная сверх установленных лимитов, будет оплачиваться педагогами самостоятельно.

Поводом для пересмотра правил стали зафиксированные случаи чрезмерного потребления электроэнергии отдельными учителями или их родственниками, достигавшего аномальных значений — до 150 тысяч киловатт. По словам представителя администрации Кемеровской области, вероятно, некоторые злоупотребляли льготой, подключая к ней целые домохозяйства или используя электроэнергию для майнинга криптовалют.

При этом действующие компенсации за отопление и оплату жилья для педагогических работников останутся без изменений.

