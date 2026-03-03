Рузский регоператор вывез 660 тыс кубометров отходов в Подмосковье

Рузский региональный оператор в феврале вывез более 660 тыс. кубометров отходов с 13 территорий городских и муниципальных округов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственного жилищного надзора Московской области.

Наибольший объем работ выполнен в Одинцовском округе — более 209 тыс. кубометров, Красногорске — свыше 170 тыс., Истре — более 97 тыс. и Наро-Фоминском округе — более 69 тыс. кубометров. В Рузском округе вывезено более 33 тыс. кубометров, в Можайском — свыше 27 тыс., в Волоколамском — более 24 тыс. кубометров отходов.

В Краснознаменске и Шаховской объем вывоза превысил 9 тыс. кубометров, в Лотошине — 4 тыс., во Власихе — 3,7 тыс. кубометров. В поселках Восход и Молодежный вывезено более 335 и 421 кубометра соответственно.

Параллельно регоператор обновляет инфраструктуру обращения с ТКО. В феврале на обслуживаемых территориях установили 51 новую емкость для ТКО и РСО, а также бункеры, и заменили 279 старых контейнеров.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко ранее отмечал, что обновление инфраструктуры ведется с использованием механизма льготного лизинга. В муниципалитеты уже поставлено 320 из 400 новых бункеров, которые распределены между тремя региональными операторами и направлены на замену изношенных емкостей и оснащение новых площадок в 23 округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провели, как идут работы по модернизации системы теплоснабжения в Рузском муниципальном округе. Обновление коснется 8 котельных, 2 центральных тепловых узла (ЦТП) и 8,5 км теплосетей.

В муниципалитете некоторым объектам теплоснабжения более 40 лет. Они не справляются с ростом нагрузки, а прошедшей зимой начались аварии. Воробьев отметил, что котельные модернизируют и внутри, и снаружи, теплосети будут менять. Ветхое состояние и большой износ оборудования на этом объекте приводили к многочисленным авариям.

«Поэтому сейчас важно выполнить все работы качественно, чтобы эту зиму пройти без срывов. Заменим здесь 2 из 4 котлов, сопутствующее оборудование. Специалисты уже завершили демонтаж котлов, разбирают системы химводоподготовки. Наша задача — основательно подготовиться к отопительному сезону, этим летом выполнить и завершить работы на всех запланированных объектах. Это обновление 14 участков сетей общей протяженностью порядка 8,5 км и капремонт 8 котельных и 2 центральных тепловых пунктов», — перечислил губернатор.