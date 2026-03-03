Рузский регоператор принял 1,9 тыс жителей в МФЦ в феврале

Более 1,9 тыс. жителей обратились к специалистам Рузского регионального оператора в офисах МФЦ в феврале для решения вопросов по обращению с отходами. Потребители получили консультации, оформили договоры и проверили начисления, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В офисах МФЦ специалисты регоператора помогают заключить договор, подать заявление, проверить корректность расчетов, получить актуальную квитанцию и уточнить лицевой счет. Прием ведется в Волоколамске, Истре, Красногорске, Можайске, Рузе, поселке Тучково, Наро-Фоминске, Одинцове и Звенигороде. Режим работы можно уточнить на сайте регоператора.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что формат взаимодействия с МФЦ показал высокую востребованность.

«Благодаря сотрудничеству многофункциональных центров и региональных операторов жители Подмосковья могут быстро и удобно решать вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами без предварительной записи. Сейчас работают 27 точек обслуживания, в ближайшее время откроются еще три офиса. С начала года услугами регоператоров в МФЦ воспользовались более 4 тыс. человек», — подчеркнул Игорь Даниленко.

Адреса всех регоператоров, работающих на базе МФЦ в Подмосковье, размещены на сайте профильного министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.