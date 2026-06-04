Рузский регоператор принял 1,8 тыс жителей в МФЦ Подмосковья в мае

Более 1,8 тыс. человек обратились к специалистам Рузского регионального оператора в офисах МФЦ Подмосковья в мае. Жители получили консультации и оформили услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках совместного проекта с многофункциональными центрами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Подмосковье продолжается совместная работа региональных операторов и МФЦ. В офисах многофункциональных центров жители могут получить услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. В мае только к специалистам Рузского регоператора обратились более 1,8 тыс. человек.

Сотрудники консультируют по вопросам начислений и нормативов, помогают заключить договор на оказание услуги по обращению с ТКО, а также разъясняют график вывоза отходов. Жители могут задать любые вопросы, связанные с деятельностью региональных операторов.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что представители регоператоров в МФЦ также разъясняют порядок получения паспорта СНТ. Все специалисты прошли обучение, а основная цель проекта — упростить для жителей получение услуг по вывозу ТКО.

Адреса офисов регоператоров, работающих на базе МФЦ в регионе, размещены на сайте профильного министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.