Рузский регоператор обновил 758 контейнеров в Подмосковье в мае

Рузский региональный оператор в мае установил, заменил и отремонтировал 758 контейнеров на площадках Подмосковья, а также вывез свыше 950 тыс. кубометров отходов из 13 округов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В течение месяца специалисты установили 297 новых емкостей, заменили 336 и отремонтировали 125 баков. Работа по обновлению инфраструктуры контейнерных площадок продолжается.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отметил, что обновление ведется в том числе за счет механизма льготного лизинга. В муниципалитеты направили 400 новых бункеров, которые распределили между тремя региональными операторами — Каширской, Сергиево-Посадской и Рузской зон. Контейнеры используют для замены изношенных и оснащения новых площадок.

Кроме того, в мае компания вывезла более 950 тыс. кубометров отходов. Наибольшие объемы зафиксированы в Одинцовском округе — свыше 285 тыс. кубометров, Красногорске — более 195 тыс., Истре — более 158 тыс. и Наро-Фоминском округе — более 110 тыс. В Рузском округе вывезли более 62,7 тыс. кубометров, в Можайском — более 53 тыс., в Волоколамском — свыше 42 тыс., в Шаховской — более 17,5 тыс., в Краснознаменске — более 12 тыс., в Лотошине — более 9 тыс., во Власихе — свыше 5 тыс., в Молодежном — более 582 кубометров, в Восходе — более 423 кубометров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.