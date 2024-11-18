Руководители проектов фонда капремонта проверили работы в 12 округах Подмосковья
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
На прошлой неделе руководители проектов центра управления проектами фонда капитального ремонта посетили 12 городских округов Московской области. В рамках выездов специалисты провели инспекцию хода капитального ремонта, встретились с жителями и обсудили ключевые вопросы с представителями муниципальных администраций. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
Городские округа, вошедшие в маршрут проверок:
- Раменский;
- Котельники;
- Подольск;
- Кашира;
- Ступино;
- Истра;
- Рузский;
- Лобня;
- Балашиха;
- Краснознаменск;
- Жуковский;
- Богородский.
Особое внимание было уделено сезонным видам работ. Жители многоквартирных домов имели возможность задать интересующие их вопросы о ходе капремонта и получить информацию о сроках выполнения запланированных мероприятий.
На каждом объекте размещены информационные таблички с телефонами ответственных руководителей проектов, которые готовы проконсультировать жителей. Также контакты размещены на официальном сайте фонда капитального ремонта Московской области в разделе «О Фонде».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.
«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.