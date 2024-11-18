Руководители проектов фонда капремонта проверили работы в 12 округах Подмосковья

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На прошлой неделе руководители проектов центра управления проектами фонда капитального ремонта посетили 12 городских округов Московской области. В рамках выездов специалисты провели инспекцию хода капитального ремонта, встретились с жителями и обсудили ключевые вопросы с представителями муниципальных администраций. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Городские округа, вошедшие в маршрут проверок:

Раменский;

Котельники;

Подольск;

Кашира;

Ступино;

Истра;

Рузский;

Лобня;

Балашиха;

Краснознаменск;

Жуковский;

Богородский.

Особое внимание было уделено сезонным видам работ. Жители многоквартирных домов имели возможность задать интересующие их вопросы о ходе капремонта и получить информацию о сроках выполнения запланированных мероприятий.

На каждом объекте размещены информационные таблички с телефонами ответственных руководителей проектов, которые готовы проконсультировать жителей. Также контакты размещены на официальном сайте фонда капитального ремонта Московской области в разделе «О Фонде».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.