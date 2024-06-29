Руководители муниципалитета с жителями Люберец обсудили благоустройство двора

сегодня в 05:54

Благоустройство в Подмосковье обсудили на встрече с жителями

Благоустройство дворовой территории в Люберцах обсудили на встрече с жителями, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Глава городского округа Владимир Волков в пятницу встретился с жителями дома № 3А на улице Калараша, обсудил с ними благоустройство территории.

Приехать во двор просили его на одной из встреч в формате выездной администрации.

Здесь готовится к открытию детский сад на 120 мест. Но с появлением социального объекта уменьшилось количество парковочных мест во дворе.

«Поручил управляющей компании до сентября оборудовать машино-места — жильцы домов обозначат желаемые локации. Также по просьбам люберчан специалисты УК ранее удалили сухостойные деревья, дополнительно планируем установить камеры видеонаблюдения», — отметил Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.