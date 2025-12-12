Руководители Мособлводоканала прошли обучение по бережливому производству в Подмосковье

Обучение для руководителей Мособлводоканала было посвящено применению принципов бережливого производства в сфере технического обслуживания. В рамках программы участники прошли деловую игру, где последовательно применяли методы бережливого производства для повышения эффективности работы оборудования. Первый этап выявил основные проблемы и подчеркнул важность системного подхода, а второй этап позволил закрепить полученные знания на практике.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что кадровая отрасль ЖКХ становится ключевым объектом изменений. В систему внедряются цифровые технологии и клиентоцентричный подход. По его словам, важно не только обучать молодых специалистов, но и перестраивать учебные процессы, чтобы выпускники становились универсальными профессионалами, способными решать сложные задачи с учетом современных стандартов.

В ходе обучения участники освоили инструменты бережливого производства: систему 5С для организации рабочего пространства, анализ восьми видов потерь, балансировку нагрузки сотрудников, метод TWI для повышения квалификации на рабочих местах и внедрение стандартных операционных процедур. Такой подход помогает перейти от теории к практике и улучшить качество управления процессами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что масштабная модернизация системы ЖКХ в Подмосковье предполагает трансформацию инфраструктуры. Используемая автоматика дает заметный результат.

«Эта масштабная продолжительная программа предполагает не только замену каких-то узлов, от задвижки котла, от магистральных труб до распределительных сетей. Речь идет еще и о трансформации», — сказал Воробьев.