Руководители коммунальных служб Балашихи прошли обучение по пожарной безопасности

Сотрудники Балашихинских коммунальных систем завершили профессиональную переподготовку по пожарной профилактике в соответствии с новым приказом МЧС. Обучение прошло в учебно-курсовом комбинате Всероссийского добровольного пожарного общества, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

С 1 сентября 2025 года в России начал действовать приказ МЧС № 1120, который определяет обновленные требования к обучению мерам пожарной безопасности. В рамках исполнения этого документа руководители структурных подразделений Балашихинских коммунальных систем прошли курс профессиональной переподготовки по специальности «Специалист по пожарной профилактике».

Объем программы составил 256 часов. Занятия проводили специалисты учебно-курсового комбината Всероссийского добровольного пожарного общества имени В. И. Климкина. В ходе обучения участники получили актуальные знания в области пожарной безопасности и освоили практические навыки реагирования в чрезвычайных ситуациях.

Особое внимание уделялось формированию компетенций, необходимых для защиты жизни и здоровья людей, а также сохранности имущества при возникновении пожара. По итогам курса руководителям торжественно вручили дипломы о дополнительном образовании.

Представители учебного центра отметили, что подобные программы способствуют повышению уровня безопасности на предприятиях, — пояснил представитель учебно-курсового комбината.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненых товарищей.