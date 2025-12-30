Россияне смогут жаловаться на вывоз мусора через сервис «РЭО Радар»

Граждане России получат возможность сообщать о сбоях в графике вывоза твердых коммунальных отходов с помощью сервиса «РЭО Радар». Региональные операторы обязаны не допускать таких нарушений, активизируя свою деятельность в праздничные дни, сообщила пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

РЭО будет осуществлять постоянный мониторинг средств массовой информации и социальных сетей для выявления нарушений в сфере обращения с отходами. Каждое поступившее сообщение будет рассмотрено совместно с региональными операторами, а при необходимости — и с профильными органами исполнительной власти.

Сообщить о проблемах, связанных с вывозом мусора, можно, заполнив специальную форму на сайте «РЭО Радар», или по телефону горячей линии 8 (800) 551-31-20.

«На новогодних каникулах нагрузка на региональных операторов традиционно увеличивается на 30-50% из-за растущего потребления. Соответственно, привлекаются дополнительные ресурсы. Однако на их работе могут негативно сказаться неблагоприятные климатические условия или другие факторы. Тем не менее мониторинг на федеральном уровне будет постоянным, и возникающие сложности мы будем решать. В этом очень помогают обращения граждан, направленные в сервис «РЭО Радар», - отметила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — построение в России комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в стране стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача создать экономику замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократит их захоронение до уровня не более 50% и вовлечет в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в виде вторичных ресурсов и сырья.