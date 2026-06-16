Россияне могут снизить платежи за ЖКХ на время отпуска
Россияне могут снизить расходы на коммунальные услуги во время отпуска за счет счетчиков или перерасчета, сообщает «Вечерняя Москва».
Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин рассказал, что при отъезде можно сократить расходы на электричество, газ и воду.
Если в квартире установлены счетчики, начисления за воду, свет и газ уменьшатся автоматически. Экономия зависит от того, пользовались ли жильцы ресурсами и оставляли ли включенными электроприборы.
Если счетчиков нет, Крохин посоветовал подать заявление в управляющую компанию или ТСЖ. К нему нужно приложить документы, подтверждающие отсутствие, например билеты или справки из гостиницы. Перерасчет возможен при отъезде более чем на пять дней подряд. Он касается холодной и горячей воды, водоотведения, газа и вывоза твердых коммунальных отходов.
Плату за содержание жилья, взнос на капремонт и отопление при равномерной оплате за год сократить нельзя. Эти начисления не зависят от присутствия жильцов в квартире.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.