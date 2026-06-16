Россияне могут снизить платежи за ЖКХ на время отпуска

Юрист Крохин: перерасчет ЖКХ оформляют при отъезде более чем на пять дней

Россияне могут снизить расходы на коммунальные услуги во время отпуска за счет счетчиков или перерасчета, сообщает «Вечерняя Москва» .

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин рассказал, что при отъезде можно сократить расходы на электричество, газ и воду.

Если в квартире установлены счетчики, начисления за воду, свет и газ уменьшатся автоматически. Экономия зависит от того, пользовались ли жильцы ресурсами и оставляли ли включенными электроприборы.

Если счетчиков нет, Крохин посоветовал подать заявление в управляющую компанию или ТСЖ. К нему нужно приложить документы, подтверждающие отсутствие, например билеты или справки из гостиницы. Перерасчет возможен при отъезде более чем на пять дней подряд. Он касается холодной и горячей воды, водоотведения, газа и вывоза твердых коммунальных отходов.

Плату за содержание жилья, взнос на капремонт и отопление при равномерной оплате за год сократить нельзя. Эти начисления не зависят от присутствия жильцов в квартире.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.