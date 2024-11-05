Виталий Бойко: важно собрать «сумку спасения» перед эвакуацией из-за наводнения

В понедельник, 4 ноября, жителям Таганрога сообщили о возможной необходимости эвакуации в связи с угрозой затопления. В Таганрогском заливе уровень воды повысился из-за плохих погодных условий, и ветер может нагнать воду в густонаселенные районы. Гражданам России объяснили, как подготовить жилье к наводнению, какие вещи следует взять с собой при эвакуации, а также что предпринять в случае, если не удалось выбраться вовремя, сообщает «Вечерняя Москва».

Подготовка жилья к потенциальному наводнению должна начинаться заранее. Прежде всего, МЧС советует переместить ценности, мебель и электронику на верхние этажи или чердаки, чтобы избежать их повреждения водой. То же нужно сделать с пестицидами и инсектицидами, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды токсичными веществами.

Далее необходимо тщательно закрыть окна и двери на первом этаже, а при наличии времени — забить их досками или фанерой. Также важно отключить водоснабжение, газ и электричество.

В случае затопления в селе или частном секторе, животных следует отвести подальше от потенциально опасной территории, предпочтительно на возвышенность. Если наводнение происходит неожиданно, рекомендуется отвязать или выпустить скот из загонов, чтобы они могли спастись самостоятельно.

Чтобы не пропустить начало эвакуации, важно постоянно следить за громкоговорителями, а также за теле- и радиовещанием — МЧС сообщит о границах наводнения, а также о времени и месте прибытия спасателей. При начале эвакуации сработают городские сирены.

Специалист в области пожарной безопасности Виталий Бойко отметил, что перед началом эвакуации важно собрать «сумку спасения», которая должна включать документы, упакованные в водонепроницаемую упаковку, медикаменты, сезонную одежду и обувь, а также запасы продуктов питания на несколько дней. Он также порекомендовал иметь при себе средства индивидуальной защиты.

Если возникает необходимость эвакуироваться и человек планирует подняться на крышу, ему следует взять с собой, по крайней мере, веревки для того, чтобы привязаться к чему-то стабильному и не упасть. Необходимыми являются также плотные перчатки для удобства держаться за что-либо и непромокаемый дождевик, чтобы оставаться сухим, отметил специалист. Однако выходить на крышу следует лишь в крайних случаях. Если в здании есть второй этаж или чердак, лучше всего укрыться именно там.

При этом, как указал Бойко, на крыше стоит разместить знаки опознавания, чтобы спасатели могли понять, что в доме находятся люди. Он также предостерег от попытки залезать на деревья при сильном ветре и рекомендовал избегать линий электропередач. В случае, когда наводнение застало человека в автомобиле, его действия должны зависеть от сложившейся ситуации.