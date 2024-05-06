Россиянам рассказали, как передать показания через приложение «Госуслуги. Дом»

Переход к разделу показания доступен с главного экрана либо через меню внизу экрана. После входа в разделе выводится список коммунальных ресурсов, по которым возможна передача показаний. Для перехода нужно нажать на кнопку коммунального ресурса, показания по которому планируется ввести.

В разделе доступны следующие операции: переча показаний счетчиков по недвижимости (просмотреть расход за период; добавить описания приборов учета), просмотр истории внесенных показаний, подача заявки в УК.

Передавать показания через приложение можно в том случае, если в приложении отображены приборы учета.

Передать показания можно в определенные даты месяца, они зависят от типа коммунального ресурса (вода, газ, электричество и т. д.) и организации. Дата передачи отображается в блоке коммунального ресурса. Если она открыта, то есть значок с отметкой о том, сколько осталось времени до закрытия периода.

Для передачи показаний на главной странице следует нажать на блок «Показания», потом просмотреть список доступных коммунальных ресурсов и нажать на тот, по которому планируется передать показания. Затем нужно заполнить поля ввода, а приложение посчитает и отобразит расход по выбранному прибору.

После всего следует проверить, что показания внесены верно, и нажать кнопку «Передать показания».

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