Россиянам больше не нужно самим подтверждать поверку водосчетчиков в УК или ТСЖ

С 1 ноября россиянам не нужно самостоятельно подтверждать поверку водосчетчиков в управляющих компаниях (УК) или ТСЖ.

Теперь информация о поверке будет автоматически передаваться в систему «Аршин».

УК и ТСЖ теперь должны сами уточнять наличие или отсутствие поверки в госсистеме «Аршин», которая с 2024 года интегрирована с ГИС ЖКХ. Жители не обязаны предоставлять копии документов о поверке. Такой подход избавляет собственников от лишней бумажной волокиты.

До внесения изменений сведения о поверке жильцы должны были предоставлять сами, иначе начисления проводили не по потреблению, а по нормативу. Это приводило к росту платежей.

А если собственник жилья не успел вовремя сделать поверку, то ему начислили оплату нормативу. При чем начисление можно было пересчитать после того, как он докажет доказано, что прибор учета исправен и поверен.