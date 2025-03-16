Россия внедряет цифровые технологии для контроля за отходами

В Совете Федерации на правительственном часе обсуждался переход к цифровым технологиям в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Заместитель председателя Правительства Дмитрий Патрушев 14 марта подчеркнул важность внедрения цифровых инструментов для повышения прозрачности управления отходами, отметив усиление контроля со стороны правительства в этой области, сообщила пресс-служба РЭО.

Патрушев отметил, что цифровизация обращения с отходами является одним из приоритетных направлений работы. Для улучшения ситуации необходимо обеспечить полную прослеживаемость отходов на всех этапах. В 2023 году была запущена система учета ТКО, позволяющая получать объективные данные. С осени прошлого года на контейнерных площадках внедряются системы фото- и видеофиксации с использованием искусственного интеллекта для анализа их состояния. Транспортировка отходов отслеживается с помощью системы ГЛОНАСС, установленной на мусоровозах, а на въезде на объекты обращения с отходами функционируют автоматизированные системы весового контроля.

Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев сообщил, что во ФГИС УТКО с декабря 2023 года зарегистрировано 34 миллиона образователей отходов и 1,1 миллиона контейнерных площадок. Задача состоит в обеспечении сквозного мониторинга от контейнерной площадки до утилизации или захоронения отходов. Необходимо контролировать объем отходов, поступающих на сортировку и полигон, и сопоставлять эти данные с отчетностью региональных операторов, предоставляемой во ФГИС.

РЭО отслеживает деятельность 73% региональных операторов на контейнерных площадках, фиксируя время прибытия мусоровозов и анализируя фотоснимки, сделанные до и после уборки, используя искусственный интеллект для обработки больших объемов данных.

В рамках проектов «Безопасный город» и «Комфортная среда» РЭО подключает видеокамеры, расположенные вблизи контейнерных площадок, и осуществляет мониторинг видеопотока в режиме реального времени.

Для создания цифровых моделей полигонов применяются беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Информация о созданных цифровых копиях, общее количество которых составляет около тысячи, занесена в специализированную систему.

По поручению Дмитрия Патрушева, РЭО совместно с ФАС России работает над разработкой нормативного акта, регулирующего вопросы цифровизации и формирования тарифов.

Буцаев подчеркнул, что данные, не отраженные во ФГИС, будут исключаться из тарифной базы, что повысит дисциплину среди региональных операторов. Если вывоз отходов с контейнерной площадки не зафиксирован, услуга не будет оплачена. Также не будет оплачиваться движение мусоровоза по маршруту, если оно не зарегистрировано, и объем отходов, фактически не поступивший на полигон.