Россия и Бразилия обменяются опытом в сфере переработки стекла

Сотрудники Российского экологического оператора (РЭО) провели рабочую встречу с главой отдела науки, технологий, инноваций и окружающей среды (SECTEC) посольства Бразилии. В ходе переговоров обсуждалось взаимодействие двух государств в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и развития экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ), сообщает пресс-служба РЭО.

«Особое внимание было уделено одному из самых сложных материалов для переработки — стеклу. Проблема вторичного использования стекла стоит во всем мире очень остро. Стеклянные отходы способны нанести окружающей среде значительный ущерб, а их накапливание на полигонах в России и Бразилии растет каждый год. Бразильские партнеры весьма заинтересовались российским опытом переработки стекла, а также совместным проектом с использованием российских технологий», — отметили в пресс-службе РЭО.

Участники встречи подчеркнули, что положительным аспектом переработки стекла является полное отсутствие отходов, требующих утилизации. Этот процесс представляет собой целиком замкнутый и безотходный цикл.

Со своей стороны, бразильские представители рассказали, что в их стране реализуется несколько программ по переработке стекла. Однако, несмотря на принятую в 2010 году Национальную политику в области ТКО, в Бразилии до сих пор не создана единая система раздельного сбора отходов.

В 2024 году при поддержке правительства Бразилии компания Heineken запустила стеклоперерабатывающий завод в штате Пернамбуку на востоке страны. Планируется, что предприятие будет перерабатывать несколько тысяч тонн стекла ежегодно, но это покроет лишь 20% от общего доступного объема таких отходов.

Специалисты РЭО, в свою очередь, представили презентацию о компании, в которой раскрыли ее ключевые задачи, а также предложили ряд проектов для потенциального сотрудничества с Бразилией и странами БРИКС в научно-технологической сфере.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана Указом Президента 14 января 2019 года. Ее главная цель — выстроить в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в РФ начал действовать новый нацпроект «Экологическое благополучие», пришедший на смену завершившемуся в 2024 году нацпроекту «Экология». В рамках одного из его направлений поставлена задача по созданию экономики замкнутого цикла, которая должна обеспечить к 2030 году сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сокращение захоронения таких отходов до 50% и вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья.