В 2024 году в России достигнут небывалый уровень в 96,1% по оплате услуг по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

По итогам прошедшего года, процент сборов за вывоз мусора вырос на 18,4% по сравнению с 2019 годом. Лидирующие позиции занимает Северо-Западный федеральный округ, где собираемость составила 99%. В то же время, в ряде регионов наблюдаются трудности, связанные с реорганизацией системы обращения с отходами.

По заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, в 2024 году Россия зафиксировала рекордный показатель — 96,1% оплаты за вывоз ТКО. Еще пять лет назад ситуация была заметно хуже: в 2019 году оплачивалось лишь 77,7% счетов. Общая сумма выставленных счетов за данный вид услуг составила 295,6 млрд рублей, из которых было оплачено 284 млрд рублей. Более половины российских регионов (37 субъектов) продемонстрировали результаты, превышающие общероссийский уровень. По сравнению с предыдущим годом, количество выставленных счетов увеличилось на 5,3%, а уровень оплаты — на 0,6%, что свидетельствует об эффективности мер, предпринятых региональными операторами и органами власти.

Особенно выделяется Северо-Западный федеральный округ, где показатель достиг 99%. Центральный (96,1%), Уральский (96%), Приволжский (95,4%) и Сибирский (95,3%) федеральные округа поддерживают стабильные результаты, соответствующие среднему уровню по стране в 2023 и 2024 годах.

Дальневосточный федеральный округ демонстрирует значительный прогресс, увеличив уровень оплаты на 4,9% за год, достигнув 94,6%. Южный федеральный округ сохранил стабильный показатель на уровне 94%. В Северо-Кавказском федеральном округе также наблюдается положительная динамика: собираемость увеличилась на 2% по сравнению с прошлым годом, составив 88,8%, однако в округе все еще есть возможности для дальнейшего улучшения.

На новых территориях Российской Федерации собираемость платежей достигла 60,5%. Этот результат можно считать значительным, учитывая, что региональные операторы только начали свою работу в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Полная и даже сверхвысокая оплата услуг зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе (ООО «Ямал Экология»), Санкт-Петербурге (АО «Невский экологический оператор») и Мурманской области (АО «Ситиматик»).

По словам заместителя генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгения Карелова, успехи 2024 года говорят о системной перестройке отрасли. Несмотря на отдельные сложности, общероссийская динамика подтверждает эффективность мер по совершенствованию системы обращения с ТКО и активной работы межведомственной группы по данному вопросу. Ключевыми факторами для достижения поставленных целей остаются повышение прозрачности начисления платежей, внедрение цифровых технологий и ответственность региональных операторов.