«Россети» внедрят современные технологии для укрепления энергосистемы Московского региона

По указанию Генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина был сформирован штаб, отвечающий за строительство объектов электросетевого комплекса, которые необходимы для повышения надежности и развития энергосистемы столичного региона. В обязанности штаба входят контроль и координация строительных работ, а также взаимодействие с государственными органами. Возглавил штаб Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров.

В 2024 году Минэнерго России, правительство Москвы и правительство Московской области подписали соглашение, целью которого является развитие и укрепление энергосистемы столичного региона. Документ был заключен в рамках поручений президента и правительства Российской Федерации. Участники соглашения утвердили ряд мер, в том числе внедрение передовых технологий в сетевом комплексе.

На заседании штаба Андрей Муров подчеркнул, что реализация запланированных мероприятий является одним из ключевых приоритетов Группы «Россети». В распределительных сетях до 2032 года планируется ввести в эксплуатацию около 1,3 тыс. объектов, из которых более 190 уже построено. Также ведутся работы над крупными проектами в магистральном комплексе, включая сооружение высоковольтных линий электропередачи на постоянном токе для передачи значительных объемов энергии в столичный регион. Эти инициативы будут способствовать выполнению градостроительных планов Москвы и Московской области, модернизации транспортной инфраструктуры, строительству нового жилья и формированию промышленных кластеров.