«Россети» усилили контроль за работой энергообъектов

Электросетевые компании группы «Россети» во взаимодействии с подразделениями МЧС России ведут непрерывный мониторинг пожароопасной обстановки, сообщается в Telegram-канале компании.

Усилен контроль за работой энергообъектов во всех 82 регионах обслуживания, проверены гидранты, укомплектованность средствами тушения возгораний, состояние подъездных дорог к воде. На случай нештатных ситуаций в готовности находятся 10,7 тыс. аварийно-восстановительных бригад — свыше 53 тыс. специалистов.

Пожары, происходящие из-за неосторожного обращения людей с огнем или природных факторов, могут стать причиной технологических нарушений, которые ведут к перебоям подачи электроэнергии потребителям. «Россети» реализуют комплекс мер для обеспечения надежной работы инфраструктуры.

В районах с высокими рисками энергетики прокладывают минерализованные полосы вдоль линий электропередачи, проводят опашку территорий подстанций. Важной задачей ремонтной кампании является расчистка просек ЛЭП от сухой растительности. В 2025 году планируется выполнить такие работы на общей площади более 175 тыс. га.

По данным МЧС России, пожароопасный сезон начался уже в 69 регионах страны. С начала года зафиксировано более 680 очагов лесных возгораний, что превышает показатель 2024 года. Наиболее сложная обстановка складывается в Дагестане, Бурятии, Приморье, Забайкалье, Краснодарском крае, Астраханской и Калининградской областях.