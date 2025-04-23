«Россети» подготовили сетевой комплекс к пику весеннего половодья

«Россети» выполнили комплекс мероприятий для надежного электроснабжения потребителей в паводковый период, сообщается в Telegram-канале компании.

С начала весны крупных технологических нарушений из-за подтоплений не зафиксировано, локальные сбои оперативно устраняются.

Налажено взаимодействие с подразделениями МЧС России, Росгидрометом, региональными органами власти, смежными организациями. Созданы специальные паводковые комиссии. Энергетики ведут круглосуточный мониторинг состояния подстанций и ЛЭП в районах возможного подтопления. Во всех филиалах ПАО «Россети» — МЭС и дочерних сетевых компаниях сформированы запасы инертных материалов для строительства укреплений. В случае резкого подъема воды будут приниматься меры по отсыпке опасных участков.

По прогнозу Росгидромета, в этом году на многих реках Сибири и Дальнего Востока ожидается половодье выше нормы. Также серьезные риски подъема уровня воды отмечаются на Каме, реках Курганской и Тюменской областей, Забайкалья и Приморского края. В настоящее время небольшие подтопления фиксируются рядом с опорами ЛЭП в Волгоградской и Оренбургской областях.

МЧС России и «Россети» активно сотрудничают для предотвращения нештатных ситуаций на энергообъектах. В том числе организуются совместные учения, проводится работа по интеграции информационных систем. В ближайших планах — получение и визуализация информации о паводковой обстановке и зонах подтопления.