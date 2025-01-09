«Россети» обеспечили надежное электроснабжение в новогодние праздники

За время новогодних каникул «Россети» на 25% снизили число технологических нарушений, влияющих на электроснабжение потребителей, по сравнению с аналогичным периодом 2023–2024 годов, сообщается в Telegram-канале компании.

Энергетики оперативно ликвидировали последствия нарушений, которые чаще всего были вызваны неблагоприятными погодными факторами. Например, ледяными дождями, налипанием мокрого снега на провода или штормовым ветром.

Помимо этого, для уменьшения рисков было проведено свыше 340 плавок и механических очисток гололедно-изморозевых отложений на линиях электропередачи 6–500 кВ, которые находятся в Поволжье, на Северном Кавказе и в других регионах РФ.

Группа «Россети» обеспечила готовность более 10,8 тыс. аварийно-восстановительных бригад — 53,1 тыс. энергетиков и 26,3 тыс. ед. спецтехники, 7,8 тыс. резервных источников электроснабжения общей мощностью 629 МВт.

Особое внимание было уделено контролю за работой сетевой инфраструктуры, обеспечивающей электроснабжение мест массового отдыха граждан и объектов жизнеобеспечения, а также мерам по обеспечению безопасности энергообъектов.