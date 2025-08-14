«Россети» обеспечили электроэнергией центр исследований в области защиты растений

Проект реализует фирма «Август» – лидер отечественного рынка пестицидов. Площадь объекта, который строится в подмосковном наукограде Черноголовке, превысит 25 тыс. кв. м, в его состав войдет крупнейший в стране комплекс искусственного климата. Потребитель обеспечен 4 МВт мощности.

Энергетики построили около 1,3 км кабельных линий электропередачи, пройдя часть трассы под землей, установили 8 комплектных распределительных устройств 10 кВ. Также проведены работы на подстанции 110 кВ, которая станет основным источником электроснабжения НИЦ.

На базе НИЦ планируется проводить круглогодичные испытания с возможностью имитации условий любой климатической зоны России и мира. Для этого здесь монтируют специальные камеры – фитотроны. Работа нового центра будет способствовать решению задач двух нацпроектов – «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и «Новые материалы и химия».

«Россети» содействуют развитию научно-исследовательской базы на всей территории присутствия. Ранее в 2025 году энергетики обеспечили электроснабжение центра в Новосибирске, ориентированного на создание импортозамещающих технологий связи, выделили дополнительную мощность для НИИ морской теплотехники в Санкт-Петербурге.