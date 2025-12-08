«Россети МР» модернизировали крупный энергоцентр на юго-востоке Подмосковья

На подстанции 220 кВ в Коломне завершилась масштабная реконструкция. Проект стоимостью около 600 млн рублей позволил повысить надежность электроснабжения потребителей в самом городе, а также в Воскресенске, Егорьевске, Шатуре и других населенных пунктах юго-восточного Подмосковья, обеспечить бесперебойную выдачу мощности Шатурской ГРЭС в Московскую энергосистему. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Специалисты филиала «Россети» — МЭС Центра установили семь комплектов высоконадежных элегазовых выключателей и 25 комплектов разъединителей 220 кВ, заменили щиты постоянного тока и собственных нужд подстанции. Для измерения параметров сети смонтировали шесть комплектов трансформаторов тока 220 кВ и четыре комплекта трансформаторов напряжения 110-220 кВ. Все новое оборудование произведено в России и управляется в дистанционном режиме.

Усиление схемы электроснабжения Подмосковья — одна из приоритетных задач, которую сейчас решают «Россети». Работы реализуются в соответствии с соглашением, заключенным в 2024 году Минэнерго России, Правительством Москвы и Правительством Московской области в рамках поручения Президента России. В магистральном комплексе помимо масштабных модернизационных проектов планируется строительство новых подстанций 500 кВ и 750 кВ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.