«Россети Московский регион» выявили факт бездоговорного потребления

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Специалисты компании «Россети Московский регион» выявили признаки бездоговорного потребления электроэнергии на объекте по производству электрической энергии и мощности (генерации) — газотурбинной электростанцией (ГТЭС) «Терешково», принадлежащей ООО «Росмикс», передает пресс-служба компании.

Размер которого по предварительному расчету может составить около 2,1 млрд рублей

По результатам осмотра было обнаружено, что к электросетевому оборудованию указанной ГТЭС были самовольно присоединены электроустановки неустановленных потребителей.

При этом ГТЭС «Терешково» и ООО «Росмикс» умышленно уклонились от оформления надлежащего технологического присоединения и заключения с ПАО «Россети Московский регион» договора оказания услуг по передаче электрической энергии.

Анализ балансов производства и потребления электрической энергии (мощности) газотурбинной станции показал аномальный рост потребления электрической энергии объектом генерации на собственные нужды: порядка 18-20 млн кВт*ч в месяц, что составляет более 20% от общей выработки станции, с одновременным снижением отпуска электроэнергии в сеть ПАО «Россети Московский регион».

В настоящее время все собранные материалы переданы в правоохранительные органы, продолжается процессуальная проверка.