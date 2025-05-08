«Россети Московский регион» восстановили электричество в Дмитровском округе

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Сотрудники «Россети Московский регион» восстановили электроснабжение клиентов в Дмитровском городском округе Подмосковья. Подача света была нарушена из-за аномальной стихии, которая произошла 2 мая, сообщает пресс-служба компании.

Работники и дальше отрабатывают индивидуальные заявки потребителей по сети 0,4 кВ. Также с резервной на нормальную схему электроснабжения перевели округа Истра, Рузский, Волоколамский, Клин, Сергиево-Посадский, Талдомский и Солнечногорск. Компания, как системообразующая сетевая организация, помогла восстановить свет 50 СНТ и коттеджным поселкам.

«Если в Вашем доме отсутствует электричество, сообщите об этом по единому бесплатному круглосуточному телефону „Светлой линии“ 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220)», — сообщает пресс-служба «Россети Московский регион».

2 мая в Подмосковье сильный аномальный снегопад. Были сорваны линии электропередач. Около 26 тыс. жителей региона остались без света.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что электричество восстановлено в основной части Подмосковья после циклона.

«Спасибо каждому, кто помогает нам в этой непростой работе — „Россети“, „Мособлэнерго“, главы, коммунальщики, жители, которые подсказывают, где остаются сложности», — заявил Воробьев.