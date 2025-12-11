«Россети Московский регион» станут готовить кадры для энергетики по обновленной модели

На площадке Минэнерго России было подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии между «Россети Московский регион», институтом развития профессионального образования Минпросвещения России и отраслевым Советом по квалификациям. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Подписи на документе поставили заместитель генерального директора — руководитель Аппарата ПАО «Россети Московский регион» Виталий Жуков, проректор ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» Светлана Наумова и председатель Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике Российской Федерации Аркадий Замосковный.

В рамках соглашения достигнуты договоренности о реализации совместного пилотного проекта, который позволит объединить для выпускников энергетических специальностей колледжей и техникумов государственный выпускной экзамен с независимой оценкой квалификации. Это даст возможность будущим специалистам в рамках одного экзамена не только завершить обучение, но и сразу подтвердить свою компетентность, получив признаваемое всеми работодателями страны свидетельство.

Процедура совмещения итоговой аттестации и профессионального экзамена будет основана на уникальной организационной модели, разработанной Центром оценки квалификаций Учебного центра ПАО «Россети Московский регион». Тиражирование данной модели по результатам пилотного проекта обеспечит комплексный подход к проверке уровня подготовки выпускников и ускорит процесс интеграции системы среднего профессионального образования с рынком труда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.