сегодня в 17:55

«Россети Московский регион» провели работы без снятия напряжения в Подмосковье

Филиал компании «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети» успешно провел замену штыревого стеклянного изолятора ШС-20, не снимая напряжение методом в изоляции на воздушной линии 10 кВ.

Такой метод позволил во время работ на линии не прекращать подачу электроэнергии жителям населенных пунктов Сергиево-Посадского городского округа.

Во время работы специалисты применяли современные электрозащитные средства — изолирующие перчатки, зажимы, накладки и гидроподъемник с изолированным звеном.

Благодаря новому методу изоляции на уровне напряжения 6–10 кВ большое количество работ можно проводить, не отключая линию и продолжая поставлять электроэнергию потребителям. Это повышает уровень комфорта абонентов компании и надежность электроснабжения.

Компания «Россети Московский регион» первой в ГК «Россети» освоила и внедрила данный инновационный метод работ. Раньше работы под напряжением выполняли методом на расстоянии.

Замену штыревого стеклянного изолятора провел высококвалифицированный персонал Сергиево-Посадского района электрических сетей под руководством мастера мобильной бригады Дмитрия Голованова.