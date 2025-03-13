«Россети Московский регион» призывают провайдеров к легальной работе

В последнее время активно обсуждается необходимость обязать всех интернет-провайдеров, работающих в Московском регионе, легализовать размещение оптико-волоконных линий связи (ВОЛС) на опорах ЛЭП. Это важно не только для стабильного обеспечения электроэнергией и интернетом, но и для безопасности людей. Незаконная деятельность «черных» провайдеров на энергооборудовании может привести к поражению электрическим током монтажников, что часто заканчивается тяжелыми травмами или даже гибелью из-за сильных ожогов, сообщила пресс-служба ПАО «Россети Московский регион».

Кроме того, действия нелегальных провайдеров можно расценивать как недобросовестную конкуренцию. Их услуги стоят не меньше, чем у законных операторов, которые включают в тарифы оплату аренды электрооборудования для монтажа ВОЛС. Таким образом, нелегалы обманывают клиентов и получают прибыль незаконным путем.

Сегодня большинство провайдеров уже работают в рамках закона. Более 300 операторов связи в столичном регионе легально размещают свои кабели, заключив свыше 622 договоров с компанией «Россети Московский регион». Процедура оформления договора проста и включает несколько шагов:

Направить запрос на электронные адреса client@rossetimr.ru (ПАО «Россети Московский регион») или info@rosseti.digital (АО «Россети Цифра») для получения доступа к ЛЭП с целью монтажа ВОЛС.

Получить согласованные технические условия, подтверждающие возможность размещения кабелей.

Согласовать техническую документацию, которая гарантирует безопасность совместной работы линий электропередачи и ВОЛС.

Получить доступ к ЛЭП для обеспечения безопасности персонала.

«Для нас важно быть ответственными перед клиентами и не допускать обмана. Заключение договора с электросетевой компанией — это простой процесс, который обеспечивает профессиональный монтаж оборудования и гарантирует клиентам стабильный и качественный интернет», — отмечает Дмитрий Чугунов, ведущий сервисный инженер «Ростелекома».

Компания «Россети Московский регион» напоминает всем провайдерам, планирующим работы на энергооборудовании, о необходимости заранее заключать договоры и получать разрешения. Это единственный способ обеспечить безопасность сотрудников и избежать трагедий. Кроме того, легальная работа гарантирует бесперебойное интернет-соединение для абонентов, так как все незаконно установленные кабели демонтируются энергетиками по решению суда в кратчайшие сроки.