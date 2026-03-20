«Россети Московский регион» представили проекты на форуме в Сколкове Подмосковья

Компания «Россети Московский регион» приняла участие в Национальном форуме технологий и производительности труда в сфере ЖКХ, который прошел в технопарке инновационного центра «Сколково» в Подмосковье. Представители компании рассказали о развитии зарядной инфраструктуры и энергосетей для коммунальной техники на электротяге, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Национальный форум объединил лидеров отрасли, представителей органов власти, производителей техники и инфраструктурные компании. Участники обсудили государственные и частные инициативы, внедрение современных технологий и лучшие практики повышения эффективности коммунального хозяйства.

Директор по развитию дополнительных услуг «Россети Московский регион» Андрей Веденеев выступил на сессии «Коммунальная техника на электротяге: вызовы и победы отечественных электромашиностроителей». Он представил ключевые компетенции компании в сфере развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта и коммунальной техники.

Компания проектирует и строит электрические сети и зарядные станции, организует системы резервного электроснабжения и создает накопительные энергетические хабы в районах с дефицитом мощности. Участникам форума также представили практический опыт формирования современной энергетической инфраструктуры для перевода коммунальной техники на электротягу и повышения энергоэффективности городского хозяйства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.