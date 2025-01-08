«Россети Московский регион» повышают качество и надежность электроснабжения потребителей Серпухова

Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети» продолжают проведение работ по повышению качества и надежности электроснабжения потребителей электроэнергии на территории южного Подмосковья, передает пресс-служба компании.

Так, энергетики Серпуховского района электрических сетей завершили реконструкцию кабельно-воздушной линии 6 кВ с питающего центра 220 кВ «Ока» протяженностью свыше 5,5 км с заменой 60 опор и неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП), обладающий улучшенными техническими характеристиками. Благодаря использованию СИП уменьшается число аварийных отключений электроэнергии, вызванных падением деревьев и схлестом проводов, налипанием снега, что особенно важно в сложных погодных условиях.

Благодаря выполненным мероприятиям качество и надежность электроснабжения повышена у потребителей населенных пунктов: д. Пущино, Гавшино, СНТ «Дубки».