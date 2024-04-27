сегодня в 17:15

«Россети Московский регион» переходят на усиленный режим работы в праздники

Специалисты «Россети Московский регион» готовы обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение Московского региона в предстоящие майские праздники, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

На постоянном дежурстве будут находиться 303 бригады в составе 1 198 человек и 363 единицы спецтехники. В случае необходимости они будут задействованы в оперативном восстановлении электроснабжения.

152 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 53 541 кВт готовы в случае необходимости обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и населения.

Энергетики компании осуществляют постоянное информационное взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления, метеорологическими службами Гидрометцентра. Ведется постоянный онлайн-мониторинг погодных условий.

О готовности Группы «Россети» к обеспечению надежного электроснабжения в майские праздники можно узнать по ссылке.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.