«Россети Московский регион» оштрафовали за задержку подключения к электросетям в Раменском

Московское областное УФАС России оштрафовало ПАО «Россети Московский регион» на 600 тысяч рублей за несоблюдение сроков подключения объектов к электросетям в Раменском муниципальном округе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Житель Раменского муниципального округа Московской области обратился в антимонопольное ведомство с жалобой на нарушение сроков технологического присоединения к электросетям со стороны ПАО «Россети Московский регион».

В ходе административного расследования специалисты УФАС установили, что компания не выполнила мероприятия по подключению энергопринимающих устройств в сроки, установленные действующими правилами. За это нарушение предусмотрена ответственность по статье 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ранее ПАО «Россети Московский регион» уже привлекалось к административной ответственности за аналогичное нарушение. Повторное нарушение стало основанием для назначения штрафа по части 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.