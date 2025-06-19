«Россети Московский регион» обновляют подстанцию «Барвиха» в Одинцовском округе

Филиал компании «Россети Московский регион» — «Западные электрические сети» выполняет реконструкцию подстанции 110/10/6 кВ «Барвиха» в Одинцовском городском округе. Благодаря целому комплексу технических мероприятий значительно повысится надежность электроснабжения более 7 тыс. жителей округа и 29 социально значимых объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время специалисты заменили пять из восьми масляных выключателей 110 кВ на современные элегазовые, а также 49 из 52 масляных выключателей 10 кВ на вакуумные. Выключатели нового поколения, элегазовые и вакуумные имеют ряд важных преимуществ. Они экономичны в эксплуатации, пожаробезопасны и экологичны, а срок их службы составляет около 30 лет.

Одновременно на подстанции ведется модернизация оборудования релейной защиты 10 кВ: уже выполнена замена 49 из 72 релейных отсеков. Полностью заменены приводы разъединителей 110 кВ и подвесной изоляции 110 кВ. Завершается модернизация оборудования автоматизированной системы технологического управления.

Также в рамках реконструкции выполняется комплекс работ по оснащению подстанции средствами телемеханики и систем связи нового поколения. Обновленные системы позволяют не только видеть на диспетчерском пункте все параметры работы центра питания в режиме реального времени, но и управлять подстанцией удаленно. Завершить обновление оборудования подстанции «Барвиха» планируется до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.