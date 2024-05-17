«Россети Московский регион» обеспечили мощностью предприятие «ЕВРОМОЛ» в Раменском

Для обеспечения необходимой мощностью строящегося объекта предприятия — молочного комбината специалисты «Россети Московский регион» построили воздушную линию 10 кВ протяженностью порядка 100 м. Также с целью обеспечения качества и надежности электроснабжения выполнены мероприятия для разгрузки существующей линии установлено комплектное распределительное устройство 10 кВ, проложены кабельная и воздушные линии 20 и 100 м, соответственно. Также установлены три линейных разъединителя 10 кВ.

Группа компаний «Евромол» работает на рынке более 10 лет, сотрудничает с поставщиками в России и в странах СНГ. Занимается продажей сухих молочных и сывороточных продуктов с широким спектром сфер пользования.