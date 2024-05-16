«Россети Московский регион» обеспечили мощностями две школы Волоколамска

Компания «Россети Московский регион» выполнила технические мероприятия и выдала дополнительные мощности двум учебным заведениям Волоколамского городского округа — МОУ «Чисменская основная общеобразовательная школа» в поселке Чисмена и МОУ «Осташевская средняя образовательная школа» в селе Осташево. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Для выдачи 70 кВТ дополнительной мощности с увеличением общего объема до 140 кВт в МОУ «Чисменская ООШ» специалисты выполнили монтаж оборудования защиты энергопринимающих устройств и установили измерительный комплекс со средствами коммерческого учета электрической энергии. Источник электроснабжения объекта — подстанция 110 кВ «Сычи».

В целях обеспечения надежного электроснабжения МОУ «Осташевская СОШ» было выдано 60 кВт дополнительной мощности. Для этого компания смонтировала участок воздушной линии 0,4 кВ протяженностью 600 м, а в существующей трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ смонтировала комплекс оборудования, обеспечивший подачу электроэнергии. На объектах распределительной сети компании установили измерительный комплекс, который оснащен средствами коммерческого учета электрической энергии. Благодаря этому мощность учебного заведения довели до 130 кВт. Источником электроснабжения школы является подстанция 35 кВ «Осташево».

Работы компанией «Россети Московский регион» были выполнены качественно и в срок. Благодаря этому в обеих школах созданы комфортные условия для обучения детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.