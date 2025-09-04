«Россети Ленэнерго» нашли более 822 км незаконного монтажа линий связи

Так, с начала текущего года им удалось обнаружить более 822 км незаконных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Известно, что энергетики демонтировали 2,4 км подвесов, а также начали процесс оформления 227 км. Сейчас по 464,6 км готовятся подписать акт инвентаризации с собственником указанных выше линий связи. Владельцы почти 128 км линий связи заключили с электросетевой компанией договоры на размещение.

Незаконная деятельность организаций создает реальную угрозу для надежной работы энергообъектов. К тому же устанавливает нелегальные ВОЛС часто неквалифицированный персонал без допусков по электробезопасности, с нарушениями правил эксплуатации электрических сетей.