Робот «Добродел» проанализировал более 4,5 млн проблем от жителей Подмосковья

С декабря 2022 года робот «Добродел» стал настоящим цифровым героем в сервисе «Решаем проблемы вместе». За это время он проанализировал более 4,5 млн проблем. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Он оперативно распознает проблему, о которой сообщают жители Подмосковья, присваивает ей нужную категорию по почти 2 тыс. тематикам и отправляет обращение в работу ответственному блоку.

Благодаря ИИ-помощнику среднее время модерации поступающих сообщений сократилось на 31%, а более 733 тыс. сообщений прошло автомодерацию без привлечения специалистов. Это ускоряет время передачи задачи на исполнение буквально до нескольких минут.

Узнать больше об ИИ-решениях Подмосковья можно на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.