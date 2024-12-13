Результаты модернизации ЖКХ обсудили в Подмосковье

В Красногорске, в зале фракции «Единая Россия», состоялся круглый стол, посвященный итогам модернизации коммунальной инфраструктуры Московской области в 2024 году. Инициатором мероприятия выступила Московская областная дума, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В обсуждении приняли участие депутаты, представители профильных министерств и ведомств, ассоциации председателей советов многоквартирных домов, органы местного самоуправления, а также другие заинтересованные стороны.

Одной из центральных тем круглого стола стала модернизация объектов водоснабжения и водоотведения в регионе. Первый заместитель министра ЖКХ Московской области Сергей Черепанов подвел итоги года, рассказав о реализованных и текущих проектах: «С начала 2024 года в Московской области построено и модернизировано 32 объекта водоснабжения и водоотведения. Среди них — станции водоочистки, водоподготовки и другие инфраструктурные объекты в 15 городских округах».

В проекты по строительству и модернизации вошли объекты в следующих городских округах: Балашиха; Богородский; Воскресенск; Егорьевск; Истра; Кашира; Клин; Котельники; Красногорск; Мытищи; Можайский; Рузский; Солнечногорск; Талдомский; Черноголовка.

До 31 декабря планируется открытие еще 10 объектов в округах: Власиха; Кашира; Люберцы; Солнечногорск; Сергиев Посад; Лосино-Петровский; Павловский Посад.

«Кроме того, ресурс будет подан на 16 объектах водоснабжения в 10 округах, включая Дмитровский, Чехов, Щелково, Ленинский и другие. Все эти объекты будут обслуживать более 140 тысяч жителей Подмосковья», — добавил Сергей Черепанов.

Также на мероприятии представителями фонда капитального ремонта была освещена тема обновления жилого фонда региона. В рамках программы капремонта в 2024 году в Московской области было отремонтировано более 2,5 тыс. многоквартирных домов. Основной объем работ пришелся на замену систем газоснабжения, ремонт кровель и фасадов, обновление лифтового оборудования и внутренних инженерных систем водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения.

Мероприятие проходило в формате открытого диалога: участники круглого стола подробно ответили на вопросы, поступившие от жителей во время прямой трансляции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.