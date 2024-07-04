Режим повышенной готовности и усиленные меры коммунальщиков введены в Подмосковье

В связи с повышенной температурой воздуха и высокой вероятностью возникновения возгораний подмосковная аварийно-восстановительная служба была переведена в состояние повышенной готовности. Особое внимание уделено готовности водоперевозящей техники, насосного оборудования и техники, предназначенной для обустройства противопожарных препятствий, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«В текущей пожароопасной ситуации мы принимаем все необходимые меры для предотвращения возгораний. Создание нештатного противопожарного отряда и усиление контроля за обводняемыми территориями позволят нам оперативно реагировать на любые угрозы и обеспечивать безопасность населения», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Основные меры

В составе МОС АВС на время пожароопасного периода создан нештатный противопожарный отряд, оснащенный необходимой спецтехникой.

На территориях гидротехнических сооружений для обводнения торфяников Московской области проводятся мероприятия по прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5–10 метров в сплошных лесах и до 50 метров в хвойных лесах.

Усилен контроль за обводняемыми территориями на предмет возгораний. Сотрудники МОС АВС усиленной до 250 человек группой совместно с подрядными эксплуатирующими организациями проводят постоянный мониторинг уровня грунтовых вод, влажности торфа, воды в каналах, аккумулирующих водоемах и пожароопасной ситуации на комплексах гидротехнических сооружений системы обводнения торфяников. На ряд гидротехнических сооружений обводнения торфяников дополнительно перекачивается вода из близлежащих природных водных источников.

Уровень и влажность торфа в настоящее время колеблется в нормативных отметках, что позволяет в течение этого пожароопасного сезона не допускать его возгорания.

На территории Московской области учтено 1 090 месторождений торфа общей площадью более 150 тысяч гектаров, на которых построено 76 комплексов гидротехнических сооружений систем обводнения торфоместорождений (КГТС СОТ) общей площадью около 73 тысяч гектаров. Это составляет 48% от общей площади учтенных торфяников. Обслуживанием систем обводнения занимается МОС АВС.

На территории комплексов обводнения расположены источники противопожарного водоснабжения, в том числе 87 накопительных водоемов и сеть каналов протяженностью свыше 970 км. Общий проектный объем воды в каналах и водоёмах составляет около 11 млн кубометров. Пополнение осуществляется за счет удержания показаний и паводковых вод.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.