Режим экономии: запасы воды в Алуште сократились из-за отсутствия дождей

Глава администрации Алушты Галина Огнева рассказала, что в Изобильненском водохранилище значительно снизились запасы воды из-за отсутствия осадков. По ее словам, объемов подземных источников воды недостаточно для города, сообщает «Крым 24» .

Она уточнила, что за последние 2 недели в Изобильненское водохранилище перестали поступать притоки из-за отсутствия дождей, что повлекло за собой существенное уменьшение водных запасов.

В настоящее время в резервуаре находится приблизительно 6,5 млн кубометров воды, однако ежедневный расход увеличился до 30 тыс. кубометров из-за роста количества переехавших и возобновления работы санаториев. Среднее потребление составляет 20 тыс. кубометров в сутки.

Огнева подчеркнула, что, помимо водохранилищ, город получает воду из подземных источников — каптажей, но их ресурсы также ограничены. Ряд населенных пунктов, включая Лаванду, Лучистое, Верхнюю и Нижнюю Кутузовку, уже перешел на лимитированную подачу воды — водоснабжение осуществляется только в утренние и вечерние часы.

«Сейчас наша задача с предприятием „Вода Крыма“ – обеспечить бесперебойную подачу воды даже в эти часы. Мы собираем воду практически всю ночь и затем в течение дня, чтобы в положенное время обеспечить людей. Надеемся на то, что пойдут хоть какие-то дожди, чтобы стало немножко легче», — заключила она.