Резервуарную емкость установили на ВЗУ в селе Середа округа Шаховская. Советские инженерные системы за много лет сильно износились и требовали ремонта, который, в силу различных причин, постоянно откладывался. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Нехватка воды вызывала вопросы еще этим летом. В связи с большим разбором воды в поливочный период в многоквартирных домах напор воды сокращался до минимума. Оставаясь без воды, люди обратились за помощью к руководству коммунального хозяйства.

Директор МПКХ «Шаховская» принял решение об установке дополнительного резервуара. Емкость объемом 25 куб. метров была установлена на прошлой неделе. Сейчас резервуар наполнен чистой водой, а перебои с водой прекратились.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.